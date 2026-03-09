Non solo pelle ma anche capelli | cos’è il trend dei glass hair e come ricrearlo

Negli ultimi tre mesi, le ricerche su Google nel Regno Unito per i prodotti legati ai capelli di vetro sono aumentate del 400 percento. Si parla di un trend chiamato

Li chiamano glass hair, ovvero capelli di vetro. Negli ultimi tre mesi, il motore di ricerca Google ha registrato un aumento del 400% delle ricerche in Regno Unito per le parole “glass hair products”. Ora che il cambio di stagione si avvicina, e i nostri capelli sono reduci dalle giornate invernali più secche e grigie, l’intenzione è quella di restituire lucentezza a lunghezze disidratate e provate dall’inverno. Glass hair, il trend per capelli sfavillanti. Questo effetto si ottiene quando i capelli sono in ottime condizioni, ovvero quando la luce riesce a riflettersi in modo uniforme lungo tutta la chioma, dalle radici alle punte. A rendere al meglio questo effetto sono le tonalità di castano più scure, ma solo perché la luce “rimbalza” meglio su una base scura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

