Non è quello che sembra | il superpotere dell' arte e la scoperta delle esocalie

L'arte si manifesta attraverso oggetti che vanno oltre la loro funzione apparente. Un vestito può rappresentare molto più di un semplice indumento, mentre una porta può assumere un significato simbolico. Artisti come Maurizio Cattelan, Jannis Kounellis e Christian Boltanski utilizzano materiali e oggetti quotidiani per creare opere che parlano di vite, assenze e libertà, trasformando ciò che è comune in un racconto visivo.

Le banane di Maurizio Cattelan attaccate con lo scotch alle pareti, gli armadi sospesi al soffitto di Jannis Kounellis, le montagne di vestiti di Christian Boltanski sono esempi semplici di quanto gli oggetti, grazie al filtro dell’arte, smettano di essere tali per diventare idee, provocazioni, inviti alla riflessione. Del resto, non è difficile comprendere perché l’artista finlandese Kaarina Kaikkonen abbia chiamato la sua installazione, fatta di centinaia di vestiti per bambini, Tomorrow, o perché al Grand Palais di Parigi nel 2010, l’opera di Boltanski in cui una gru prendeva indumenti da una montagna di abiti per poi lasciarli ricadere, si chiamasse Personnes (persone). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

