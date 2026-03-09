Non durerà senza il consenso americano

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno vincendo e ha ricordato agli ayatollah che il nuovo leader iraniano deve ottenere l’approvazione della Casa Bianca. Ha aggiunto che senza il consenso americano, il ciclo di tensioni continuerà e tra cinque anni si ripeterà la stessa situazione. Le sue parole sono state rivolte direttamente ai rappresentanti dell’Iran durante un discorso pubblico.

Non esclude neppure l'uso di truppe di terra, è convinto che la capacità di resistenza delle forze armate di Teheran sia al lumicino e rivendica il diritto di essere consultato sulla scelta della nuova «Guida» dell'Iran. Ieri c'è stato un botta e risposta (assai timida da parte del britannico) tra Trump e Keir Starmer mentre emerge la totale irrilevanza dell'Europa proprio nella «difesa» di Cipro. Oggi a Larnaca è atteso Macron che sta cercando nuovo protagonismo con la difesa dell'isola bersagliata dagli iraniani. È quasi un'opera buffa considerando che un pezzo dell'isola è occupato dalla Turchia da oltre mezzo secolo, senza che l'Ue, di cui ora Cipro è presidente di turno, sia mai riuscita a comporre la crisi.