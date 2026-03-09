L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si sono svolte manifestazioni in diverse città italiane contro il governo attuale. La protesta ha visto la partecipazione di gruppi che hanno espresso dissenso, sottolineando che il governo non rappresenta le loro istanze. La giornata ha coinvolto numerosi cittadini e organizzazioni che hanno sfilato per le strade, portando cartelli e slogan.

L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, è diventato l'ennesimo pretesto per manifestare contro il governo, nonostante sia il primo della storia italiana guidato da una donna. «Siamo qui contro un governo che non ci rappresenta», hanno scandito al megafono a Torino le femministe di Non una di meno, che hanno organizzato 48 ore di manifestazioni, un intero weekend di piazze occupate e di slogan antigovernativi che si concluderanno oggi con lo «sciopero transfemminista». Ma basta guardare le piazze, ascoltare gli slogan che vengono scanditi, per capire che della causa femminista è rimasto molto poco in favore di contestazioni politicizzate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ci rappresenta". L'8 marzo in piazza contro il governo guidato da una donna

