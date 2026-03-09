Dopo la vittoria nel derby, il Milan si prepara a riprendere il cammino in campionato con Allegri sulla panchina. La squadra ha consolidato il secondo posto, allontanandosi ulteriormente dall’Inter capolista e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. Tuttavia, subito dopo il successo, il tecnico ha dovuto affrontare una nuova difficoltà che potrebbe influire sulla prossima partita.

La vittoria nel derby ha dato grande fiducia in casa Milan con i rossoneri che hanno fatto un altro netto passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, tornando a sette punti dall'Inter capolista. Il successo ha regalato il secondo derby stagionale al Milan che ora è già proiettato mentalmente alla partita contro la Lazio di domenica prossima che potrebbe costituire un altro passo fondamentale in questo campionato per i rossoneri. Se da una parte c'è ancora la festa per la vittoria della stracittadina, dall'altra Allegri deve fare i conti con un problema di formazione in vista della partita dell'Olimpico.

© Calciomercato.it - Non c’è tempo per festeggiare in casa Milan, subito una tegola per Allegri

