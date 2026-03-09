Noi uomini dobbiamo cambiare | Andrea Maggi dice a cosa dovrebbe servire la giornata della donna | Il video

Un uomo ha commentato la Giornata internazionale della Donna, rivolgendo alcune considerazioni ai suoi coetanei. Nel video, spiega che questa giornata dovrebbe servire a riflettere sul ruolo degli uomini e sulla loro responsabilità, senza fare supposizioni o interpretazioni. La sua analisi si rivolge specificamente ai maschi, invitandoli a cambiare atteggiamento.

«Cari maschi, dobbiamo abbandonare il maschilismo e la misoginia e affermare ogni giorno di più la parità di genere», sottolinea il docente pordenonese «Alcune considerazioni sulla Giornata internazionale della Donna da parte di un maschio e rivolte ai maschi. A cosa dovrebbe servirci la giornata della donna, cari maschi?» Se lo chiede Andrea Maggi in un video su Facebook che ha avuto più di 13.000 visualizzazioni e tantissimi commenti. «Dovrebbe servirci a riflettere su quanto ancora oggi millenni di cultura maschilista incidano negativamente sulla vita delle donne e su quanto, più o meno inconsapevolmente, siamo noi, i maschi, i principali responsabili della disparità e del divario di genere ancora oggi esistente», sottolinea Andrea Maggi in apertura. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

