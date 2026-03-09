Una donna coinvolta nel supporto ai pazienti oncologici ha deciso di diventare volontaria per esprimere gratitudine alle persone che l’hanno aiutata in passato. La sua esperienza evidenzia come il sostegno di familiari e caregiver sia fondamentale nel percorso di cura, anche se spesso rimane invisibile agli occhi esterni. Oggi, si dedica a questa attività per ringraziare chi le è stato vicino durante momenti difficili.

Forlì, 9 marzo 2026 – Il peso della malattia non grava solo su chi riceve la diagnosi. Accanto al paziente c’è una rete spesso invisibile di familiari (e non) che accompagna e regge l’urto emotivo delle cure e dell’incertezza. A loro è dedicato il convegno ‘Vivere accanto: sfide e orizzonti del caregiving oncologico ’, promosso dall’ associazione Loto Odv e aperto a tutti, alle 18 nella sala Tison dell’Irst di Meldola. Tra le testimonianze quella di Noemi Tortora, 27enne educatrice, che ha vissuto da vicino l’esperienza di caregiver. La malattia della mamma di Noemi. “La mia mamma si è ammalata quando stavo per compiere 19 anni di un tumore all’intestino e al fegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Noemi e i caregiver oncologici: “Oggi sono volontaria: così dico grazie a chi mi ha sostenuta”

