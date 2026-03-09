No alla riforma | 100 milioni di euro e rischio mafia in Calabria

Il 12 marzo 2026 alle 18, presso la Casa del Popolo di Condò, si terrà un incontro pubblico dedicato al “No al referendum sulla giustizia”. L’evento si concentra sulle ragioni di chi si oppone alla riforma e affronta temi come il finanziamento di 100 milioni di euro e i timori di infiltrazioni mafiose in Calabria. L’appuntamento è aperto a chi vuole conoscere punti di vista diversi sulla questione.

Il 12 marzo 2026, alle ore 18, la Casa del Popolo di Condò ospita un incontro pubblico sulle ragioni per il "No al referendum sulla giustizia. L'evento è promosso da Usb Reggio Calabria, Anpi sezione Condò e il coordinamento per la Democrazia Costituzionale in vista della consultazione del 22 e 23 marzo. La riforma proposta dal ministro Nordio prevede due Csm e un'alta corte disciplinare, con un costo stimato di 100 milioni di euro annui per lo Stato. L'incontro vedrà relazionare l'attivista Simone Alecci, la presidente Maria Lucia Parisi e l'avvocato Lorenzo Fascì, affiancati da ospiti come i magistrati Luciano Gerardis e Roberto Lucisano. Il dibattito si concentra su come la modifica costituzionale potrebbe rendere la magistratura dipendente dal potere politico, indebolendo la lotta alla criminalità organizzata nel territorio calabrese.