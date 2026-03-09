A Milano è stata completata l’autopsia sul corpo di Benedetto Santapaola, noto come ‘Nitto’. La salma è stata cremata e poi trasferita a Catania, dove sarà sepolta. L’operazione si è svolta secondo quanto previsto, senza ulteriori dettagli sulle procedure. La notizia riguarda la fine di un noto boss catanese e il percorso della sua salma.

L’autopsia del boss catanese è stata completata a Milano. La salma di Benedetto Santapaola, noto come ‘Nitto’, verrà cremata prima del trasferimento finale verso Catania. Il decesso era avvenuto il 2 marzo scorso all’ospedale San Paolo, dove l’ergastolano era stato ricoverato per gravi problemi di salute mentre scontava la pena nel carcere di Opera sotto il regime 41bis. La Procura di Milano ha ordinato l’esame post-mortem per chiarire le circostanze della morte dell’uomo di 87 anni. Si tratta di una figura storica di Cosa Nostra, condannato a diciotto ergastoli per reati gravissimi tra cui le stragi di Capaci e Via D’Amelio. L’indagine giudiziaria si concentra ora sulla conferma delle cause mediche che hanno portato al decesso in un reparto di medicina penitenziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nitto Santapaola: autopsia a Milano, ceneri a Catania

