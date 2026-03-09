A Niscemi si registrano segnali di crisi che coinvolgono diverse fasce della popolazione. La comunità locale si è trovata a fare fronte a difficoltà di vario genere, portando all’attivazione di interventi di solidarietà. In particolare, l’amministrazione di Sommatino ha organizzato un’iniziativa che coinvolge la scuola e la Croce Rossa per fornire supporto alle persone in difficoltà.

La comunità di Niscemi, colpita da difficoltà attuali, riceve un aiuto concreto grazie a un’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione di Sommatino. La raccolta di beni di prima necessità parte oggi, 9 marzo 2026, coinvolgendo scuola e Croce Rossa. L’atto formale che avvia l’operazione è la Delibera di Giunta n.18 del 3 marzo 2026, firmata dal comune di Sommatino. Questo documento ufficiale stabilisce il quadro giuridico per la collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e istituzioni scolastiche. L’obiettivo non è solo fornire cibo o oggetti, ma trasmettere valori educativi ai giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Nino Di Maria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi in crisi: Sommatino mobilita scuola e Croce Rossa

