Nintendo sfida Trump | causa per 200 miliardi in dazi

Nintendo ha presentato una causa legale contro lo Stato americano chiedendo la restituzione di 200 miliardi di dollari in dazi doganali pagati nell’ultimo anno. La società giapponese ha avviato la procedura legale per contestare le tasse imposte e ha presentato il ricorso presso un tribunale negli Stati Uniti. La disputa coinvolge le tariffe applicate sulle importazioni di prodotti Nintendo nel paese.

La casa di Kyoto ha avviato un'azione legale contro lo Stato americano per ottenere la restituzione delle tasse doganali versate nell'ultimo anno. Questa mossa si inserisce in una vasta ondata di cause promosse da oltre mille imprese che contestano le nuove tariffe imposte dall'amministrazione Trump tramite la norma Section 122. L'azienda, produttrice della nuova console Switch 2, chiede il rimborso con gli interessi maturati dalla data di applicazione delle misure. La disputa giuridica vede come controparti il Dipartimento del Tesoro, l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio e altre agenzie federali coinvolte nella riscossione dei dazi su beni importati da Cina e Vietnam.