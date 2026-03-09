Durante il Festival di Sanremo, Nino Frassica ha fatto una battuta sulle labbra di Valeria Marini, scatenando una reazione negativa della showgirl. La polemica tra i due continua a far parlare il pubblico e i media, con commenti e reazioni che si sono moltiplicate sui social. La discussione riguarda principalmente le parole del comico e la reazione della showgirl alla sua battuta.

La polemica tra Nino Frassica e Valeria Marini continua a far discutere. Tutto è iniziato dopo una battuta del comico durante il Festival di Sanremo sulle labbra della showgirl, che non l’ha presa affatto bene. Ospite a La Volta Buona, Marini si è commossa parlando dell’episodio e ha spiegato di essersi sentita ferita, chiedendo anche delle scuse pubbliche: « Sono stanca di chi disprezza e dice cattiverie. Lui si è scusato in privato, ma corei che si scusasse in pubblico ». Da quel momento la vicenda è diventata un piccolo caso mediatico, tra reazioni sui social e nuove frecciate. Scuse a Valeria Marini? Macché, Nino Frassica rincara la dose. Qualche giorno dopo le lacrime della showgirl, Nino Frassica è tornato sull’argomento durante la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa al tavolo di Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nino Frassica prende in giro Valeria Marini (di nuovo!): ecco cosa ha detto stavolta, pubblico esplode

