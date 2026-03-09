Nino Frassica e Valeria Marini le scuse in tv anzi no

Valeria Marini ha richiesto pubblicamente scuse da Nino Frassica durante un programma televisivo e successivamente ha affermato di averle ottenute. La questione riguarda un episodio in cui la showgirl ha espresso le sue aspettative e Frassica ha risposto in diretta. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

(Adnkronos) – Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute. Più o meno. La showgirl, come ha spiegato a La volta buona, si è offesa per la gag con cui il comico, a Sanremo 2026, ha ironizzato sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Marini, quasi in lacrime, ha reso noto di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. Lacuna colmata nella puntata di Che tempo che fa dell'8 marzo. "Chiedo scusa pubblicamente – esordisce serio Frassica -. Avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film. Chiedo scusa a Valeria. Golino".

