Nicola Ravera Rafele, classe 1979, figlio d’arte: ’Nubifragio’ è il suo settimo libro. “E il primo l’ho scritto quando avevo 15 anni. Si intitolava ‘Infatti purtroppo. Diario di un quindicenne perplesso’. Lo firmai Nicola X. Ebbe un buon successo, forse mi spaventai: ho fatto passare vent’anni prima di arrivare al secondo”. Cos’è ’Nubifragio’? “Un romanzo che nasce da una saldatura tra due narrative. Parto dall’esigenza di raccontare ciò che è successo a me e alla mia famiglia a Stromboli, nell’agosto del 2022”. Cos’è successo? “Un nubifragio ha praticamente staccato un pezzo di montagna e una marea di fango è entrata nella camera di casa nostra, zona Piscita, due passi dalla mitica Spiaggia Lunga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nicola Ravera Rafele: “A 10 anni lessi ’Porci con le ali’, papà provò a incollare le pagine dove c’erano troppe zozzerie”

