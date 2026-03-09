Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus Chiellini si è espresso

Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus nella prossima finestra di mercato, secondo quanto annunciato dal dirigente Giorgio Chiellini. La società sta valutando questa possibilità, mentre si attende una decisione ufficiale nei prossimi giorni. La notizia ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi di questa trattativa.

Nico Gonzalez potrebbe davvero tornare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato, la conferma arriva direttamente dal dirigente Giorgio Chiellini. Nelle ultime ore sul web impazza questa voce collegata direttamente anche a un episodio che coinvolge l'ex bandiera bianconera oggi passata dietro la scrivania. (ANSA) Calciomercato.it Il calciatore sudamericano è stato vittima di un infortunio che l'ha portato a stare fuori per un lungo periodo dopo una buona prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, ieri poi è tornato in campo nella ripresa decidendo la partita con una doppietta per il finale 3-2 contro la Real Sociedad.