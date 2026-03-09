New York Times video rafforza i sospetti sulla responsabilità Usa nel raid sulla scuola di Minab in Iran

Già nei giorni scorsi l'intelligence militare Usa aveva dichiarato che i responsabili del bombardamento della scuola di Minab, nel sud dell'Iran, erano gli Stati Uniti. E mentre il Pentagono continua a indagare, un video diffuso dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr si aggiunge alle prove che confermano i sospetti. Il filmato, caricato domenica e verificato dal New York Times, mostra un missile da crociera Tomahawk colpire una base navale accanto alla scuola nella città di Minab il 28 febbraio, uccidendo 175 persone. L'esercito statunitense è l'unica forza coinvolta nel conflitto a utilizzare missili Tomahawk, sottolinea il quotidiano americano.