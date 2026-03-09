Neurogenesi | perché alcuni cervelli a 80 anni funzionano come a 50

Uno studio recente analizza come alcuni cervelli, anche a ottant’anni, conservino capacità cognitive simili a quelle di persone molto più giovani. La ricerca si concentra su processi di neurogenesi e su come questi possano influenzare il funzionamento cerebrale nel tempo. I ricercatori hanno esaminato soggetti di età diversa, evidenziando differenze nel tasso di creazione di nuove cellule nervose e la loro correlazione con la memoria.

Invecchiare mantenendo una memoria di ferro non è solo questione di fortuna. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature ha identificato il segreto dei cosiddetti superager, quegli anziani over 80 che mostrano capacità cognitive paragonabili a quelle di persone con 20 o 30 anni in meno: il loro cervello produce nuovi neuroni a ritmi eccezionalmente elevati, il doppio rispetto ai coetanei sani. La ricerca, frutto della collaborazione tra l'Università dell'Illinois a Chicago, la Northwestern University e l'Università di Washington, si è concentrata sulla neurogenesi nell'ippocampo, quella regione cerebrale fondamentale per la memoria e la regolazione dell'umore. La neurogenesi ippocampale è la formazione di nuovi neuroni nell'ippocampo, una regione del cervello coinvolta nelle funzioni di memoria e apprendimento. Questo processo è stato oggetto di intensa ricerca negli ultimi decenni, e la sua esistenza è stata di