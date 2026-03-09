Nepal Balendra Shah nuovo primo ministro | chi è l' ex rapper che guiderà il Paese

Balendra Shah, ex rapper e attuale leader del Rastriya Swatantra Party, è in attesa dell'annuncio ufficiale che lo proclamerà nuovo primo ministro del Nepal. La sua nomina dipende dal completamento dei conteggi elettorali, e una volta conclusi, assumerà la carica di capo del governo. La sua posizione è consolidata, ma l'ufficialità resta da confermare.

Balendra Shah è pronto a diventare il nuovo primo ministro del Nepal. Il leader del Rastriya Swatantra Party (RSP) aspetta soltanto l'ufficialità che arriverà con la fine dei conteggi. Nel frattempo ha spodestato il grande rivale Sharma Kp Oli, il premier uscente, nella sua circoscrizione di Jhapa-5 con un risultato netto, chiaro, sonante: 68.348 voti contro 18.734. Le elezioni generali, tenutesi dopo la rivolta scatenata dalla Generazione Z che ha spinto alle dimissioni il precedente governo, stanno dunque per decretare la vittoria di Shah e della formazione anti establishment RSP. Balendra Shah nuovo leader del Nepal. Shah, 35 anni, è conosciuto anche come Balen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

