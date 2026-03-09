Nel pane c' erano frammenti di alluminio | titolare a processo dopo incidente alimentare

Nel luglio 2024, nel panificio di Baiano, sono stati trovati frammenti di alluminio nel pane prodotto. La Procura di Avellino ha avviato un procedimento legale nei confronti del titolare dell’attività, che ora è stato rinviato a giudizio. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza alimentare e sulle responsabilità dell’azienda. La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso.

Avellino, 9 marzo 2026 – Il titolare di un panificio di Baiano è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in relazione a un episodio verificatosi nel luglio 2024. A seguito del ricovero, la donna ha presentato denuncia ai Carabinieri del Nas, il nucleo antisofisticazioni e sanità, dando avvio alle indagini. I controlli condotti hanno rilevato carenze igienico-sanitarie all’interno del panificio, elementi che hanno portato la Procura a contestare al titolare violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare. Nel decreto di citazione a giudizio, l’imprenditore, residente in provincia di Avellino, è accusato di produzione e distribuzione di alimenti nocivi o insudiciati e di lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

