nba gli heat fermano i pistons boston sbanca cleveland

Gli Heat hanno battuto i Pistons in una partita della NBA, mentre i Boston Celtics hanno vinto contro i Cleveland Cavaliers. Jayson Tatum è tornato in campo dopo dieci mesi di assenza, contribuendo alla vittoria dei Celtics. La partita si è giocata negli Stati Uniti il 9 marzo 2026, con entrambe le squadre che hanno mostrato i loro migliori giocatori sul parquet.

Boston (Stati Uniti), 9 marzo 2026 – Il ritorno in campo di Jayson Tatum, dopo dieci mesi di assenza dovuti alla rottura del tendine d’Achille ha dato sicurezza, qualità e slancio ai Boston Celtics, che nella notte hanno conquistato la sesta vittoria di fila sbancando la Rocket Arena di Cleveland e battendo i Cavaliers con un netto 109-98. Il numero 0 dei Celtics, dopo aver sfiorato la tripla doppia pochi giorni fa contro i Mavericks, ha di nuovo preso in mano le chiavi dell’attacco biancoverde segnando 14 dei suoi 20 punti totali nei primi 12’ giocati e, assieme a Jaylen Brown (23 punti), ha trascinato i Celtics – capaci di toccare anche le 21 lunghezze di vantaggio – a una vittoria che non è di fatto mai sembrata in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

