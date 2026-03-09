Nato intercetta un secondo missile in Turchia

Le difese della Nato hanno intercettato un secondo missile balistico sopra la Turchia, lanciato dall’Iran nell’est del Mar Mediterraneo. L’evento è avvenuto mentre le forze di sicurezza monitoravano la zona, senza segnalare danni o feriti. La notizia riguarda la capacità di difesa della Nato di rispondere a minacce provenienti da teatri di guerra. La presenza di più intercetti indica una situazione di crescente tensione nella regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Tre bombardieri pesanti B-52 statunitensi sono atterrati presso la base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda... 🔗 Leggi su Today.it

Nato intercetta missile in TurchiaLe difese della Nato hanno distrutto sopra la Turchia un missile balistico lanciato dall'Iran nell'est del Mar Mediterraneo.

