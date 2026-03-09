Nato intercetta missile in Turchia

Le difese della Nato hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dall'Iran sopra la Turchia. L'evento si è verificato nell'est del Mar Mediterraneo, coinvolgendo le forze militari alleate nella protezione dello spazio aereo regionale. La scena si è svolta senza vittime o danni visibili, e l'intervento delle difese è stato confermato dalle autorità militari.