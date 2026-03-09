Natale candidata | Lega e Udc fuori Cera boccia l’alleanza

Sabato 7 marzo 2026, a San Giovanni Rotondo, si è consolidata la coalizione Progetto Futuro che sostiene l'avvocato Floriana Natale come candidata sindaco per le elezioni comunali del 2026. Sette esponenti politici hanno firmato il documento ufficiale, ma la formazione politica presenta una significativa assenza: né la Lega né l'Unione di Centro fanno parte di questo accordo elettorale. Napoleone Cera, consigliere regionale della Lega, ha respinto fermamente questa alleanza, definendola priva di identità e coerenza con i principi del centrodestra tradizionale. La candidatura di Natale punta a superare i personalismi passati, promettendo un'amministrazione basata sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla concretezza delle azioni amministrative.