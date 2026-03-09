Nasti e Zaccagni | addio voci di rottura l’amore è salvo

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno confermato di essere ancora insieme, mettendo fine alle voci di crisi che avevano circolato sui social. La coppia, formata dall’influencer e dal calciatore, ha deciso di chiarire pubblicamente la loro situazione sentimentale, smentendo ogni indiscrezione di separazione. La notizia arriva dopo giorni di rumors diffusi online.

La coppia formata dall’influencer partenopea Chiara Nasti e dal calciatore Mattia Zaccagni ha smentito con fermezza le voci di rottura circolate online. L’annuncio arriva in un momento in cui i social network erano pieni di speculazioni infondate su una presunta crisi di coppia. La risposta diretta della 28enne ha chiarito che il legame è solido, nonostante le dicerie diffuse dagli haters. Non c’è nessuna frattura tra i due protagonisti, sposati dal 2023 e genitori dei bambini Thiago e Dea. La Nasti ha risposto a chi chiedeva se l’amore fosse finito, confermando invece che tutto va benissimo. Le parole dell’influencer servono a smontare la narrazione negativa costruita da chi osserva solo frammenti distorti della realtà digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

