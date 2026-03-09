Nasdaq e Seturion | l’alleanza che unifica i mercati europei

Nasdaq ha annunciato una partnership con Seturion, la piattaforma di Boerse Stuttgart Group. L’accordo mira a integrare i mercati europei, creando un sistema più connesso e efficiente. La collaborazione coinvolge tecnologie e servizi che faciliteranno le operazioni finanziarie tra le due realtà. L’intenzione è di rafforzare la presenza di Nasdaq nel continente attraverso questa alleanza strategica.

Una nuova alleanza strategica tra Nasdaq e la piattaforma Seturion di Boerse Stuttgart Group sta per ridisegnare le regole del gioco finanziario in Europa. La collaborazione, annunciata nel marzo 2026, punta a collegare le sedi di trading europee alla tecnologia dei registri distribuiti (DLT) per accelerare il regolamento dei titoli tokenizzati. Questo movimento non è solo un aggiornamento tecnico, ma una risposta diretta alla frammentazione che ancora oggi caratterizza i mercati dei capitali del Vecchio Continente. L'obiettivo dichiarato è superare i silos nazionali che impongono costi più elevati e cicli di regolamento dilatati, creando invece un ecosistema unificato.