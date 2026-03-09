Nasconde lo stupefacente in una busta del pellet vicina alla stufa arrestato un uomo di 45 anni

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Popoli dai carabinieri nella serata di venerdì 6 marzo. Durante un controllo, i militari hanno trovato una busta di pellet vicino alla stufa, al cui interno era nascosta una sostanza stupefacente. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Popoli dai carabinieri della locale Compagnia. Nella serata di venerdì 6 marzo, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Popoli hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di 45 anni, un operaio, residente in provincia di Pescara, già noto alle forze dell'ordine. Nella circostanza gli operatori, a seguito di mirata attività info-investigativa, hanno svolto dei mirati accertamenti sul conto dell'uomo, tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti. Nella tarda serata di venerdì, dopo una perquisizione personale e domiciliare, i militari del Norm avrebbero rinvenuto all'interno dell'autovettura in uso al soggetto un coltello sporco di sostanza stupefacente.