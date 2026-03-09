Narcisi a Pigazzano | fioritura in ritardo per il freddo

Sulle colline di Pigazzano, tra Scrivellano e Statto nel comune di Travo, i primi narcisi hanno iniziato a sbocciare, segnando un leggero anticipo rispetto alle normali tempistiche di fioritura a causa delle basse temperature. La fioritura si presenta in ritardo rispetto alle abitudini stagionali, influenzata dal clima freddo di questo periodo. La pioggia e le temperature più basse hanno caratterizzato questa fase.

Sulle colline di Pigazzano, tra Scrivellano e Statto nel comune di Travo, i primi narcisi hanno iniziato a sboccare anticipando l’arrivo della primavera. Questa fioritura spontanea, sebbene ancora rada a causa delle gelate notturne, promette di intensificarsi nei prossimi giorni trasformando il paesaggio in uno spettacolo naturale unico. I visitatori piacentini si stanno già affollando sulle prime pendici della Val Trebbia per ammirare e fotografare i fiori bianchi e gialli che punteggiano i campi costeggianti la salita. L’entusiasmo per questo fenomeno stagionale è alto, ma è fondamentale ricordare che il raccolto dei fiori è severamente vietato da una normativa regionale del 1977, con sanzioni che possono raggiungere i 250 euro trasgredisce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

