A Napoli, una donna è stata uccisa da un colpo di coltello durante una lite con il fratello. La lama non è stata scagliata, ma tenuta in mano dall’aggressore, che ha inferto il fendente con forza nel petto della vittima. La scena si è svolta in un ambiente domestico, e le forze dell’ordine sono intervenute per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Non sarebbe stato un coltello lanciato al termine di una lite violenta, ma un’arma impugnata e affondata con forza nel petto della vittima. È questa l’ipotesi che, con il passare dei giorni, trova sempre più conferme nell’indagine sull’omicidio di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa il 3 febbraio scorso a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Per il delitto si trova in carcere il fratello della ragazza, Giuseppe Musella, 28 anni. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori della Questura e ha ribadito la confessione anche durante l’interrogatorio davanti al giudice. Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Napoli sembrano rafforzare la ricostruzione sostenuta fin dall’inizio dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, Ylenia uccisa da un fendente: il coltello non è stato scagliato ma tenuto in mano dal fratello

