Napoli occhio al futuro di Conte | l’annuncio proprio in queste ore

In casa Napoli si discute del futuro di Antonio Conte, con un annuncio atteso nelle prossime ore. La squadra sta preparando la nuova stagione e si concentra sul mantenimento del piazzamento in Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per definire la strategia e gli obiettivi della squadra, mentre i dirigenti valutano i prossimi passi da intraprendere.

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? In casa Napoli si sta pensando già alla nuova stagione, al netto di quello che saranno le prossime settimane, dove gli azzurri dovranno legittimare il piazzamento Champions e dunque provare a portare a casa un risultato importante per la stagione azzurra. Napoli, le ultime sul futuro di Conte: il rapporto con ADL. Uno dei temi legati alla squadra azzurra è senza dubbio quello che sarà il futuro dell’allenatore: Napoli e Conte saranno ancora insieme il prossimo anno? Ha provato a dare una risposta l’edizione di oggi de La Repubblica. “I due si erano allontanati un po’ solo dodici mesi fa, proprio di questi tempi, dopo la cessione e soprattutto la mancata sostituzione nel bel mezzo del duello con l’Inter di Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

