McTominay tornerà ad allenarsi martedì e potrebbe essere disponibile per la prossima partita di campionato. La squadra di Napoli si prepara a inserire nuovamente il giocatore nel gruppo, dopo un periodo di assenza. La sua presenza in allenamento sarà valutata in vista delle prossime decisioni tecniche. La notizia arriva in un momento di attesa per la formazione partenopea.

"> Buone notizie per Antonio Conte in vista della prossima sfida di campionato. Scott McTominay è infatti pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo alla ripresa degli allenamenti prevista per martedì a Castel Volturno. Il centrocampista scozzese ha ormai smaltito l’infiammazione al tendine che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Lo aveva già anticipato lo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino, partita dopo la quale il tecnico ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Alla ripresa degli allenamenti Conte ritroverà dunque anche McTominay, che dovrebbe tornare a lavorare regolarmente con i compagni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, McTominay pronto al rientro: tornerà ad allenarsi martedì

Articoli correlati

Il Napoli ha vinto tre giorni di riposo, tornerà ad allenarsi martedìIl Napoli ha vinto tre giorni di riposo, tornerà ad allenarsi martedì Antonio Conte ha voluto premiare la doppia vittoria contro Verona e Torino.

Gilmour torna ad allenarsi: pronto al rientroDopo mesi di emergenza e rotazioni forzate, qualcosa si muove nel centrocampo del Napoli.

Aggiornamenti e notizie su Napoli McTominay pronto al rientro...

Temi più discussi: Napoli, Conte punta a ritrovare il centrocampo. VIDEO; Napoli, countdown McTominay: con il Lecce è pronto a tornare?; Napoli pronto a blindare McTominay: cifre e durata del nuovo contratto; McTominay, pronto il rinnovo.

Il Mattino: Napoli, McTominay verso il rientro: il leader azzurro pronto a riprendersi la scenaScott McTominay è il grande assente che il Napoli aspetta di riabbracciare. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il centrocampista scozzese ha saltato le ultime cinque partite della squadra, re ... napolipiu.com

Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030In attesa di riabbracciarlo in campo, il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale il. tuttomercatoweb.com

Confermata la diagnosi di fascite plantare per Antonio Vergara, il classe 2003 del Napoli che si era fermato all'intervallo della sfida contro il Torino dello scorso venerdì. Il calciatore napoletano è stato ancora una volta valutato dallo staff medico azzurro, dopo l - facebook.com facebook

Il Lecce prepara la sfida al Napoli: Gandelman parzialmente in gruppo, personalizzato per Berisha x.com