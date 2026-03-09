Napoli lancia Aura la nuova linea artigianale firmata azzurro

Il Napoli presenta Aura, una nuova linea artigianale realizzata con cura e attenzione ai dettagli. La collezione combina elementi legati al mondo del calcio e alla tradizione locale, riflettendo l’identità della città. La linea è stata ideata per valorizzare le competenze artigianali e rappresentare simbolicamente la squadra. Il progetto è stato annunciato ufficialmente dalla società partenopea.

Il Napoli unisce calcio, artigianato e identità cittadina con un nuovo progetto creativo. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha presentato Aura, una nuova linea di creazioni artigianali ispirate alla tradizione e alla cultura napoletana. La collezione nasce con l'obiettivo di valorizzare il lavoro manuale e raccontare Napoli attraverso i dettagli, mettendo al centro il legame tra creatività e appartenenza al territorio. Tra i volti della campagna di lancio c'è anche Valentina De Laurentiis, executive board member della SSC Napoli, protagonista degli scatti di presentazione del progetto.