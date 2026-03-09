Napoli | due argenti per Zurlo e Ferrante nel fioretto

A Napoli, nel corso del Circuito Europeo di fioretto, l’Asd Olympia ha ottenuto due medaglie d’argento con Francesca Zurlo e Aristide Ferrante nella categoria master. Le due atlete hanno concluso la competizione sul secondo gradino del podio, portando a casa il risultato per la squadra. La manifestazione si è svolta nella città campana, attirando diversi partecipanti europei.

Due medaglie d’argento per l’Asd Olympia nel fioretto master, conquistate da Francesca Zurlo e Aristide Ferrante al Circuito Europeo di Napoli. L’appuntamento si è svolto il 7 e 8 marzo 2026 al PalaVesuvio, con la partecipazione di delegazioni internazionali che hanno elevato il livello tecnico della competizione. La manifestazione ha convergere atleti provenienti da Gran Bretagna, Austria, Ungheria, Polonia, Svizzera e Francia, oltre a rappresentative del Canada e degli Stati Uniti, confermando la dimensione transoceanica dell’evento. In questo scenario ad alto profilo, i due schermidori dell’accademia foggiana hanno raggiunto il secondo gradino del podio, superando avversari esperti e consolidando il prestigio della società nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

