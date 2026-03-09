Napoli città dai sette castelli | un patrimonio tutto da esplorare

A Napoli e nelle aree vicine si trovano sette antiche fortezze che testimoniano secoli di presenza umana e difesa. Questi castelli, costruiti in epoche diverse, rappresentano un patrimonio storico che ancora oggi affascina visitatori e studiosi. La loro posizione strategica e la loro architettura raccontano le vicende di un passato ricco di eventi e trasformazioni.

Nel cuore di Napoli e nei suoi dintorni si stagliano sette straordinarie fortezze che raccontano secoli di storia, potere e leggenda. Attraverso queste mura si snoda la traccia delle epoche angioina, aragonese, spagnola e borbonica, incarnando il ruolo strategico del capoluogo campano, adagiato sul Golfo e da sempre aperto alle incursioni dal mare. Il viaggio tra i castelli parte da Castel dell'Ovo, la più antica fortezza cittadina. Sorge sul suggestivo isolotto di Megaride, collegato alla terraferma da un ponte pedonale. Secondo la leggenda, Virgilio vi avrebbe nascosto un uovo magico da cui dipenderebbe la sorte del castello e della città stessa.