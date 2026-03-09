Napoli Alisson come Kvaratskhelia? Le analogie tra il brasiliano e il georgiano

Il Napoli si prepara a confrontarsi con la situazione delle fasce laterali, dove Matteo Politano rappresenta il punto di riferimento sulla destra, mentre a sinistra la posizione resta ancora senza un titolare stabile. La squadra lavora per definire i ruoli e le rotazioni in vista delle prossime partite, con attenzione particolare alle novità che arrivano dai reparti offensivi.

Napoli, 9 marzo 2026 - Se a destra il signore è da anni Matteo Politano, a sinistra in casa Napoli regna tempo l'anarchia. La plusvalenza, dai 10 milioni al momento dell'acquisto dalla Dinamo Batumi ai 75 milioni totali della cessione al Paris Saint-Germain, è stata di quelle clamorose e memorabili, ma di fatto a livello tecnico Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato un vuoto bello grosso, a tratti diventato una vera e propria voragine. Tra meteore transitate con traiettorie semestrali e autentici flop non all'altezza delle aspettative e dei costi, la corsia mancina del Maradona sembra sempre non garantire certezze. Qualcosa si è mosso quando, finalmente e molto a scoppio ritardato, è esploso David Neres, ma in questo caso ci ha pensato qualche infortunio di troppo a stroncare in parte la questione quasi sempre nei momenti migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

