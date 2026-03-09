Napoli 24° | il sole batte il caldo estremo

Il rapporto sul benessere climatico del 2026 colloca Napoli al 24° posto tra i 110 capoluoghi italiani. La città presenta condizioni climatiche con temperature elevate e picchi di caldo intenso. Il dato evidenzia la posizione intermedia-alta di Napoli nella classifica, con alcune criticità legate alle temperature estreme. La rilevazione si basa su parametri climatici e benessere ambientale.

La classifica del benessere climatico 2026 colloca Napoli al ventiquattresimo posto tra i centodieci capoluoghi italiani, segnando una posizione intermedia-alta ma evidenziando criticità legate al caldo estremo. Il rapporto analizza quindici indicatori meteorologici per determinare il comfort termico delle città, rivelando che mentre il soleggiamento e la brezza marina sono punti di forza, le ondate di calore e le notti tropicali pesano sul punteggio finale. Lo studio misura parametri come ore di sole, frequenza delle ondate di calore e giorni con aria stagnante, combinandoli in un indice da zero a mille. Mentre il Sud domina le prime... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Indice del clima 2026, Napoli al 24mo posto in Italia: tra sole e caldo estremoIl quadro che emerge è quello di una città con un clima mediterraneo complessivamente favorevole, ma sempre più influenzato dagli effetti del...

Clima, in Italia 1,8 gradi in più in 15 anni. La classifica del Sole 24 Ore: a Bari il meteo migliore, Napoli 24^Bari si conferma la città con il clima migliore d’Italia, mentre Napoli resta tra le prime posizioni della classifica nazionale.

Indice del clima, Napoli al 24esimo posto nella classifica del Sole 24 OreBuon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all'indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, B ... ansa.it

