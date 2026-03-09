Napoli 18 persone indagate per associazione a delinquere | false assunzioni bloccate 3mila pratiche

A Napoli, 18 persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di associazione a delinquere. L’inchiesta riguarda pratiche di false assunzioni che sarebbero state utilizzate per agevolare l’immigrazione clandestina e per commettere truffe. Sono state inoltre bloccate circa 3.000 pratiche legate a queste attività illegali.

È di 18 persone indagate e numerosi beni sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Napoli, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e truffa. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha colpito un dipendente dell’Ispettorato del lavoro e diversi titolari di aziende agricole, coinvolti in un sistema di false assunzioni di cittadini extracomunitari. Le indagini e la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

