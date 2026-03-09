Napoli | 18 arresti un funzionario e il traffico di permessi falsi

A Napoli, sono stati arrestati 18 persone, tra cui un funzionario, nell’ambito di un’indagine sul traffico di permessi falsi. La procura ha scoperto una rete criminale che approfittava delle procedure per i flussi migratori, facilitando l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari e ottenendo profitti illeciti. Le autorità hanno sequestrato documenti e materiali utilizzati per la falsificazione.

La giustizia napoletana ha messo le mani addosso a una rete criminale che sfruttava il sistema dei flussi migratori per trarre profitto dall'ingresso illegale di cittadini extracomunitari. Diciotto persone sono state arrestate o sottoposte a misure cautelari in seguito a un'ordinanza del Gip, scaturita da indagini condotte dalla Squadra Mobile su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Al centro dell'inchiesta vi è un dipendente dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli, identificato come il vero promotore e capo del sodalizio, insieme a diversi titolari di aziende agricole. Questi soggetti hanno utilizzato le proprie realtà aziendali per falsificare le assunzioni di lavoratori stranieri, creando documenti amministrativi fittizi per regolarizzare l'ingresso nel territorio nazionale.