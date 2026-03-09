Mussomeli | donazione chiave per il Banco Alimentare

Un mezzo di sollevamento industriale è stato consegnato al Banco Alimentare di Mussomeli, con l'obiettivo di facilitare la distribuzione dei pasti. La donazione è stata effettuata da un'azienda locale e rappresenta un sostegno concreto alle attività dell'organizzazione. La consegna si è svolta nella sede dell'associazione, presente anche il rappresentante della ditta donatrice.

Un mezzo di sollevamento industriale è stato trasferito al Banco Alimentare di Mussomeli per migliorare la logistica della distribuzione alimentare. La donazione, avvenuta sabato scorso, proviene dalla ditta MI.DI.AL del signor Misuraca e mira a facilitare lo scarico mensile dei prodotti. L’iniziativa si inserisce in un quadro di sostegno continuativo gestito da diverse realtà locali che coprono le spese operative della struttura. L’attrezzatura permette ora una movimentazione più agevole dei generi alimentari all’interno del magazzino, riducendo lo sforzo fisico necessario durante l’arrivo delle forniture mensili. Il coordinatore Vittorio Catania ha sottolineato come questo strumento sia fondamentale per ottimizzare i processi operativi del centro di raccolta e distribuzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli: donazione chiave per il Banco Alimentare Articoli correlati Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’“L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate... Mussomeli: dibattito sulla riforma giustizia, ecco i punti chiaveIl referendum sulla riforma della giustizia è al centro di un incontro pubblico a Mussomeli, un appuntamento che promette di illuminare i cittadini... Contenuti e approfondimenti su Banco Alimentare Banco Alimentare, donazione anche da detenuti Ipm CataniaAnche i detenuti dell'Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Catania Bicocca hanno contribuito alla Giornata nazionale della Colletta alimentare. Lo hanno fatto donando dei pacchi con marchio Banco ... ansa.it Banco alimentare, donate 148 tonnellate tra alimenti e bevande: il doppio rispetto al 2023Grande traguardo per il Banco Alimentare. Il 2024 si è chiuso con il raddoppio delle donazioni nel settore vending rispetto al 2023, anno in cui l’accordo era entrato in piena operatività a livello ... tg24.sky.it