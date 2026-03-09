Musicultura | 1328 proposte 60 finalisti e record storico

La trentasettesima edizione di Musicultura ha attirato 1328 proposte da parte di giovani artisti, il numero più elevato mai registrato nel concorso. Delle candidature, 60 sono state selezionate come finaliste, segnando un record storico per la manifestazione. L'evento si prepara ora a partire con questa nuova edizione, dopo aver raccolto il maggior numero di iscrizioni di sempre.

La trentasettesima edizione di Musicultura ha appena varcato un confine storico: 1328 giovani artisti hanno inviato le loro proposte, il numero più alto mai registrato nella storia del concorso. Tra questi candidati, 60 sono stati selezionati per le Audizioni Live che si terranno dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata. In questa rosa finale, sei artisti marchigiani si contenderanno il titolo in una competizione che vede anche nove band e cinquantaun solisti provenienti da tutta Italia. L’annuncio è arrivato lunedì 9 marzo 2026 durante una conferenza stampa presso la sede della Regione Marche, dove Francesco Acquaroli, presidente regionale, ha sottolineato come questo evento sia diventato un patrimonio culturale da difendere e valorizzare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

