Musica e devozione | in tantissimi alla Festa di Santa Maria

Domenica 8 marzo, a 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, si è tenuta la Festa di Santa Maria, che ha visto un’affluenza di partecipanti che ha portato al tutto esaurito. La manifestazione ha combinato musica e spiritualità, attirando un gran numero di persone da diverse zone. La giornata è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione e da un clima di festa condivisa.

Il santuario eretto a 660 metri di altitudine, sopra la frazione di Olcio, ha ospitato la consueta kermesse di primavera impreziosita dalla messa di monsignor Zanotta e dal concerto del coro Concentus Mandelli A 661 metri di altitudine nel comune di Mandello del Lario, domenica 8 marzo la Festa di Santa Maria ha registrato il sold out di partecipazione. Un vero tripudio per l'evento che saluta la primavera nel contesto montano in cui è stato eretto il piccolo santuario risalente all'XI secolo. Una festa vissuta nella pace del circostante ambiente ai piedi della Grigna, affacciato a vista sul lago. La messa delle 10.30 al mattino...

