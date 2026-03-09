Museo rock | 14 imputati falso e corruzione a Crotone

La Procura di Crotone ha chiesto il processo per quattordici persone coinvolte nello scandalo relativo al museo del rock dedicato a Steven Tyler. L'inchiesta riguarda accuse di falso e corruzione legate alla gestione del museo e alle procedure amministrative. Le persone coinvolte devono rispondere di aver manipolato documenti e di aver ottenuto indebiti vantaggi amministrativi. Il procedimento giudiziario è ora in fase di valutazione.

La Procura di Crotone ha richiesto il processo per quattordici persone coinvolte nello scandalo del museo del rock dedicato a Steven Tyler. L'inchiesta, scaturita da una diffida formale inviata dal leader degli Aerosmith, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per reati gravi come truffa, corruzione e falso ideologico. Il GUP del tribunale deciderà l'esito della fase preliminare il 12 maggio, quando tutti gli imputati dovranno presentarsi. Al centro della vicenda c'è un progetto che doveva celebrare le radici familiari del cantante nel piccolo comune calabrese di Cotronei, ma che si è trasformato in un vero e proprio verminaio di illeciti amministrativi.