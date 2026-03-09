Muric sbaglia Marusic segna | la Lazio in pieno recupero vince il Monday Night con il Sassuolo

Durante la 28ª giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-1 nel Monday Night. Muric ha commesso un errore che ha favorito il gol di Marusic, mentre Maldini ha segnato il primo per i biancocelesti. Il francese Laurentié ha realizzato il gol della bandiera per il Sassuolo. La partita si è conclusa in pieno recupero con la vittoria della Lazio.