Muric sbaglia Marusic segna | la Lazio in pieno recupero vince il Monday Night con il Sassuolo
Durante la 28ª giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-1 nel Monday Night. Muric ha commesso un errore che ha favorito il gol di Marusic, mentre Maldini ha segnato il primo per i biancocelesti. Il francese Laurentié ha realizzato il gol della bandiera per il Sassuolo. La partita si è conclusa in pieno recupero con la vittoria della Lazio.
Termina 2-1 l'ultima partita della 28ª giornata di Serie A. I gol di Maldini e Marusic regalano i tre punti alla Lazio, per il Sassuolo a segno il francese Laurentié. 🔗 Leggi su Fanpage.it
