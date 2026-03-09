Municipio X via libera alla mozione sulle stazioni radio base

Il Municipio X ha approvato una mozione che riguarda le stazioni radio base. La decisione è stata comunicata oggi, 9 febbraio 2026, e prevede l’introduzione di norme più trasparenti e strumenti più accessibili per cittadini e comitati interessati. La mozione si concentra sulla gestione e la comunicazione delle installazioni delle stazioni radio base nel territorio.

Ostia, 9 febbraio 2026 – Più trasparenza sulle stazioni radio base e strumenti più chiari per cittadini e comitati. Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato oggi una mozione presentata dal M5S, e sottoscritta anche da altri consiglieri, che punta all’istituzione sul portale di Roma Capitale di una sezione centralizzata dedicata alle richieste e alle autorizzazioni per gli impianti di telefonia mobile. L’obiettivo indicato nell’atto è quello di superare l’attuale frammentazione delle informazioni, oggi distribuite tra diverse aree del sito istituzionale, pagine municipali e Albo Pretorio online. Una situazione che, secondo i proponenti, rende spesso complesso reperire dati aggiornati in modo semplice e immediato, non solo per i cittadini ma anche per comitati di quartiere, associazioni e amministratori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Roma senza medici di base: l'emorragia continua, la mappa delle carenze, municipio per municipio Scuola Nottolini di Lammari. Via libera in consiglio comunale alla mozione per l’ampliamentoIl Comune di Capannori guarda all’ampliamento delle scuola secondaria di primo grado ‘L. Tutti gli aggiornamenti su Municipio X via libera alla mozione... Argomenti discussi: Rigenerazione urbana Taliedo: via libera al piano per l’ex area militare nel Municipio 4; Municipio X, controlli straordinari della Polizia di Stato dal centro al litorale: 8 arresti e 10 denunce.