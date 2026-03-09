Mugello 2026 | sconto biglietti e pernottamento notturno

Dal 29 al 31 maggio 2026 si svolgerà al Mugello il Gran Premio d’Italia di MotoGP, con biglietti scontati per il settore Prato Night & Day. L’evento prevede anche la possibilità di pernottamenti notturni dedicati ai tifosi che vogliono vivere l’esperienza in pista. La vendita dei biglietti a prezzi agevolati è già iniziata e riguarda in particolare questa sezione.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si terrà al Mugello dal 29 al 31 maggio 2026 con biglietti scontati per il settore Prato Night & Day. Questa offerta speciale permette l’accesso dal sabato sera e include il pernottamento nell’area designata, escludendo la zona Prato 58. L’evento rappresenta una delle tappe più iconiche del calendario mondiale, situato nel cuore della Toscana a pochi chilometri da Firenze. I dati dell’edizione precedente mostrano un afflusso record che conferma l’interesse crescente per questo appuntamento sportivo. Logistica e opportunità di accesso. L’offerta commerciale lanciata oggi punta su un formato ibrido che unisce l’esperienza notturna e quella diurna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

