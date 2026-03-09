MuBa al Pilastro Lepore dopo gli scontri | Il cantiere va avanti basta assalti e strumentalizzazioni | VIDEO

Dopo gli scontri avvenuti sabato notte al parco Mitilini nel quartiere Pilastro di Bologna, il sindaco ha commentato la situazione riguardante il cantiere del Museo dei Bambini. Lepore ha dichiarato che i lavori proseguono senza interruzioni e ha invitato a mettere fine a assalti e strumentalizzazioni. La vicenda riguarda il cantiere del MuBa, che si trova al centro delle tensioni recenti.

Il sindaco di Bologna interviene dopo i disordini al parco Mitilini, Moneta e Stefanini: “Dialogo con i residenti, ma il progetto è pubblico e previsto dal programma elettorale”. “Credo che si possa proseguire nel dialogo e nella collaborazione”, ha spiegato il sindaco. Tuttavia, ha aggiunto, “bisogna prendere posizione nei confronti di chi sta usando il cantiere del Pilastro per fare politica in vista delle prossime amministrative”. Secondo Lepore, i residenti non devono essere confusi con chi alimenta tensioni. “Nulla c’entrano i residenti che in questo momento si stanno chiedendo semplicemente che cosa sta accadendo. Noi vogliamo parlare con loro e ascoltare quelle che sono le osservazioni”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

