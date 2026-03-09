Moviola Milan Inter il giudizio dei giornali su Doveri | bocciatura pesante dal CorSport! Che errore sul gol da corner

Dopo la partita tra Milan e Inter, i giornali hanno espresso giudizi severi sull'arbitro Doveri, con il CorSport che ha bocciato la sua performance. Nella moviola, si evidenzia un errore evidente sul gol segnato da corner, che ha sollevato discussioni tra commentatori e analisti. La decisione dell’arbitro è stata al centro delle critiche, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali.

Moviola Milan Inter, dal gol annullato su corner al mani di Ricci: Doveri nell'occhio del ciclone! Moviola Inter Juve, La Penna da incubo nel Derby d'Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso. Il giudizio dei giornali Una selezione di notizie su Moviola Milan Inter Temi più discussi: Milan-Inter, moviola: mano di Ricci in area, per Doveri non è rigore; La moviola di Milan-Inter: Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter; Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?; Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perché. Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perchéRicci tocca il pallone con il braccio destro, che fa un movimento a togliere: senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del giocatore rossonero, dentro la figura, visto che Ricci non fa « ... Milan-Inter, moviola: Cesari spiega perché il Var non è intervenuto sul rigore negato al 95'La prova dell'arbitro romano Daniele Doveri nel derby di San Siro Milan-Inter analizzata ai raggi X dagli esperti di Mediaset e Rai Graziano Cesari e Mauro Bergonzi, la moviola ... Moviola Milan-Inter, l'ex arbitro Bergonzi sul mani di Ricci: "È stato commesso un errore" e svela la cosa più grave Doveri perfetto per 90', ma nel finale ci sono dubbi in due occasioni: un mani di Ricci fa arrabbiare l'Inter