Moviola Milan Inter Doveri sotto la lente dal tocco di Ricci al caos recupero Le pagelle dei quotidiani

Nella partita tra Milan e Inter, l’arbitro Doveri è stato al centro dell’attenzione per alcune decisioni durante la gara. I quotidiani sportivi hanno espresso opinioni diverse sulla direzione di gara, evidenziando in particolare il tocco di Ricci e il recupero che ha portato al caos finale. La moviola analizza i momenti chiave e le valutazioni tecniche riguardanti l’arbitro.

Inter News 24 Moviola Milan Inter, le pagelle dei quotidiani si dividono sulla direzione di gara dell’arbitro Doveri nella stracittadina persa dai nerazzurri. Il post-partita del Derby di Milano, terminato 1-0 per i rossoneri, ha lasciato una lunga scia di analisi sulla direzione di gara di Daniele Doveri. I principali quotidiani sportivi hanno esaminato gli episodi chiave, offrendo visioni contrastanti sulla gestione di una sfida che mantiene l’Inter di Cristian Chivu a 67 punti ma riapre la corsa scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Moviola Milan Inter, Doveri sotto la lente: le pagelle dei quotidiani bocciano e promuovono l’arbitro del Derby. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Milan Inter, Doveri sotto la lente dal tocco di Ricci al caos recupero. Le pagelle dei quotidiani Articoli correlati Moviola Milan Inter, dal gol annullato su corner al mani di Ricci: Doveri nell’occhio del ciclone!Calciomercato Inter, Stankovic verso il ritorno a giugno: sono due le opzioni per l’estate. Moviola Inter Napoli: Doveri non convince, tre decisioni sotto la lente d’ingrandimento. E sul rigore…Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Tutto quello che riguarda Moviola Milan Inter Temi più discussi: La moviola di Milan-Inter: Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter; Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perché; Milan-Inter, moviola: mano di Ricci in area, per Doveri non è rigore; Moviola Milan-Inter, mano di Ricci in pieno recupero: era rigore per i nerazzurri?. Moviola Milan-Inter: sul braccio di Ricci non c'è rigore, ecco perchéRicci tocca il pallone con il braccio destro, che fa un movimento a togliere: senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del giocatore rossonero, dentro la figura, visto che Ricci non fa « ... corrieredellosport.it Milan-Inter, moviola: Cesari spiega perché il Var non è intervenuto sul rigore negato al 95’La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri nel derby di San Siro Milan-Inter analizzata ai raggi X dagli esperti di Mediaset e Rai Graziano Cesari e Mauro Bergonzi, la moviola ... sport.virgilio.it SportMediaset. . Il tocco di braccio di Samuele Ricci tiene banco: ecco la moviola del nostro Graziano Cesari #SportMediaset #Mediaset #Cesari #Inter #Milan - facebook.com facebook Il Corriere della Sport boccia #Doveri! La moviola dei giornali sugli episodi di #MilanInter x.com