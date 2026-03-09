Moviola Milan Inter Doveri sotto la lente dal tocco di Ricci al caos recupero Le pagelle dei quotidiani
Nella partita tra Milan e Inter, l’arbitro Doveri è stato al centro dell’attenzione per alcune decisioni durante la gara. I quotidiani sportivi hanno espresso opinioni diverse sulla direzione di gara, evidenziando in particolare il tocco di Ricci e il recupero che ha portato al caos finale. La moviola analizza i momenti chiave e le valutazioni tecniche riguardanti l’arbitro.
Inter News 24 Moviola Milan Inter, le pagelle dei quotidiani si dividono sulla direzione di gara dell’arbitro Doveri nella stracittadina persa dai nerazzurri. Il post-partita del Derby di Milano, terminato 1-0 per i rossoneri, ha lasciato una lunga scia di analisi sulla direzione di gara di Daniele Doveri. I principali quotidiani sportivi hanno esaminato gli episodi chiave, offrendo visioni contrastanti sulla gestione di una sfida che mantiene l’Inter di Cristian Chivu a 67 punti ma riapre la corsa scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Moviola Milan Inter, Doveri sotto la lente: le pagelle dei quotidiani bocciano e promuovono l’arbitro del Derby. 🔗 Leggi su Internews24.com
