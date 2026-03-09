Moving Shadows al Brancaccio | l’arte dell’ombra

Al teatro Brancaccio si tiene lo spettacolo Moving Shadows – Our World!, interpretato dalla compagnia tedesca The Mobilés. Lo spettacolo è un esempio di teatro visuale che utilizza l’arte dell’ombra per raccontare storie e trasmettere emozioni. La performance coinvolge il pubblico attraverso effetti visivi e tecniche di ombreggiatura, offrendo un’esperienza artistica che combina movimento e immagini.

Cosa: Moving Shadows – Our World!, lo spettacolo di teatro visuale della compagnia tedesca The Mobilés.. Dove e Quando: Teatro Brancaccio, Roma, 23 marzo 2026, ore 21:00.. Perché: Un'occasione imperdibile per scoprire come il corpo umano possa trasformarsi in poesia pura attraverso il teatro delle ombre.. Il palcoscenico del Teatro Brancaccio si appresta a diventare, per una sera, la tela di un pittore invisibile, dove la luce non illumina soltanto, ma scolpisce. Il 23 marzo 2026, Roma ospiterà per la prima volta Moving Shadows – Our World!, l'ultima creatura artistica della celebre compagnia tedesca The Mobilés. Non si tratta semplicemente di uno spettacolo, ma di una metamorfosi costante, un viaggio attraverso il teatro visuale contemporaneo che ha già conquistato oltre un milione di spettatori in tutto il mondo.