Mourinho espulsione e rissa con panchina Porto | Mi hanno chiamato traditore

Durante la partita di Primeira Liga tra Porto e Benfica, il tecnico portoghese è stato espulso e coinvolto in una rissa con la panchina del Porto. La sfida si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo che il Porto era andato in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. Mourinho, oggi alla guida del Benfica, ha avuto un confronto acceso che ha attirato l’attenzione dei presenti.

(Adnkronos) – Espulsione e rissa per José Mourinho. Il tecnico portoghese, oggi al Benfica, è stato protagonista, suo malgrado, della sfida contro il Porto, valida per la 25esima giornata di Primeira Liga, che è riuscito a rimontare nel finale da 0-2 fino al definitivo 2-2. Proprio negli istanti successivi al gol del pareggio firmato da Barreiro all'88', Mourinho ha avuto un'accesa lite con la panchina del Porto, dopo aver calciato un pallone nella loro direzione, rimediando un cartellino rosso e lanciando accuse. A spiegare l'accaduto è stato proprio l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Roma: "Un tizio dalla panchina del Porto mi ha chiamato traditore 50 volte.

