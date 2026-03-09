Lunedì 9 marzo 2026, alle 11:02, Motorola annuncia di aver conquistato il 13% del mercato degli smartphone. In quella giornata, l’azienda presenta un nuovo modello che punta a trasformare il telefono in un oggetto di stile, andando oltre la semplice funzione tecnologica. La strategia si concentra su un design innovativo e su una forte attenzione alle tendenze della moda, segnando una svolta nel settore.

La data è lunedì 9 marzo 2026 e l’orologio segna le 11:02, il momento esatto in cui Motorola ridefinisce il concetto di smartphone trasformandolo da strumento tecnologico a accessorio di moda. Ruben Castano, responsabile del design e dell’esperienza utente, ha confermato che la sopravvivenza del dispositivo dipenderà dalla sua capacità di integrarsi nello stile di vita come un capo d’abbigliamento o un oggetto d’arredamento. Con una quota di mercato italiana che ha superato il 13%, l’azienda punta su collaborazioni con marchi come Swarovski e Pantone per creare collezioni limitate che rispondono al desiderio estetico dell’utente. L’evoluzione verso l’intelligenza artificiale non porterà alla scomparsa dello schermo, ma cambierà radicalmente il modo in cui interagiamo con i dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

